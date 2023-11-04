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Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli!

Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli!

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

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Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, kuvvetli lodos nedeniyle balıkçıların limanda beklediğini, lodosun 2 gün boyunca etkili olmasını beklediklerini söyledi.

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