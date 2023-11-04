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Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programlar uyguladı.

Sivasspor, antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

EMS Yapı Sivasspor ile Yukatel Adana Demirspor, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Burak Pakkan görev yapacak.

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