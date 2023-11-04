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Ece Erken'in eski eşi Serkan Uçar'dan seyahate onay çıkmadı

Ece Erken'in eski eşi Serkan Uçar'dan seyahate onay çıkmadı

Ece Erken, velayeti kendisinde olan çocuğu Eymen Uçar’ı yurtdışına tatile götürmek istedi, fakat eski eşi Serkan Uçar’dan izin çıkmadı.

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 Ünlü sunucu Ece Erken eski eşi Serkan Uçar ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Çocuklarının velayeti Ece Erken'e verilmişti. Ece Erken, velayeti kendisinde olan çocuğu Eymen Uçar’ı yurtdışına tatile götürmek istedi, fakat eski eşi Serkan Uçar’dan izin çıkmadı.

 Ünlü isim, eski eşine karşı hukuk mücadelesi vereceğini söyledi:

“Evladının maddi ve manevi yanında olmayıp, görgüsüz hayatını gözümüzün içine sokuyorsun. Ama çocuğu bir yere götürmek için senden izin istiyorum. Allah sonradan görme, gurursuz ve vicdansız herkesten evladımızı korusun. Yasaların acilen değişmesi lazım. Bunun için hukuk mücadelesi gerekiyorsa onu da yapacağız. Çocuk hastalandı, yoksun. Okulla alakalı hiçbir şeyde yoksun. Bir şeye ihtiyacı var mı, bilmezsin. İyi gününde bile yoksun. Ama senden evladımı tatile götürmek için izin alacağız ve sen evladıma yine zarar verip yine izin vermeyeceksin. Trajikomik ama bunun elbet bir cevabı olacak.”

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