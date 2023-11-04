Washington duyurdu: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, pazartesi günü Ankara'ya geliyor

İSRAİL'in Gazze'deki katliamları sürerken, ABD'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ankara'ya geliyor. Savaşın başlangıcından bu yana 3 kez İsrail'e giden Blinken'in 6 Kasım'da Ankara'ya geleceğini Washington duyurdu.

Abone ol

Washington, mevcut olarak bir Orta Doğu turunda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 6 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Blinken, Orta Doğu ziyareti kapsamında Türkiye'ye gidecek, pazartesi günü Ankara'da toplantılar yapacak" dedi. Ziyarette İsrail-Hamas savaşının yanı sıra İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin de ele alınacağı bildirildi.

Diplomatik kaynaklar, geçen günlerde Blinken'ın 5 Kasım'da Türkiye'de olacağını söylemiş, ancak ABD'li bakanın 1 Kasım'da açıklanan programında Türkiye yer almamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, ziyaretin kaynakların duyurduğundan bir gün sonra yapılacağını doğrulamış oldu.

7 Ekim'de İsrail ile Hamas arasında savaşın başlamasının ardından Blinken ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Fakat Blinken, Ekim ortasında gerçekleştirdiği 7 ülkeli Orta Doğu ziyaretinde bölgedeki tek NATO müttefiki Türkiye'ye uğramadı. Bazı kaynaklar, Blinken'ın bu ziyaret sırasında Türkiye'ye gelmeyi planladığını, ancak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın aynı tarihlerde yurtdışında temaslarda bulunduğu için bu ziyaretin gerçekleşmediğini ifade etmişti.

Blinken, 2021'de göreve başlamasından bu yana ikinci kez Ankara'yı ziyaret etmiş olacak. Blinken, 19-20 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen 6 Şubat depremleri nedeniyle deprem bölgesine ve Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu Blinken'ın Dışişleri Bakanı olarak ilk ve son Türkiye ziyareti oldu.