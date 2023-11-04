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Ünlü şarkıcı Bengü'nün oğlu Selim 2 yaşına bastı

Ünlü şarkıcı Bengü'nün oğlu Selim 2 yaşına bastı

Bengü ve Selim Selimoğlu, oğulları Selim’in 2’nci yaşını renkli bir partiyle kutladı. “Cars” (Arabalar) konseptli partide oğlunu ralli pilotu gibi giydiren ünlü popçu, eğlenceli günün fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı.

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Bengü ve Selim Selimoğlu, oğulları Selim’in 2’nci yaşını renkli bir partiyle kutladı. “Cars” (Arabalar) konseptli partide oğlunu ralli pilotu gibi giydiren ünlü popçu, eğlenceli günün fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı.

Sosyal medyada beğeni yağdı

Özel bir organizasyon düzenleyen ünlü şarkıcı paylaşımlarıyla da göz doldurdu. Ünlü şarkıcı oğlu Selim'in ikinci yaşını kutladı. Oğlunun bebeklik fotoğraflarını da takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcıya beğeni yağdı.

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