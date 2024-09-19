Dilan Çıtak uçakta olay çıkarıp hostese saldırmıştı! Savunması şoke etti
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Bodrum'dan İstanbul'a döndüğü esnada uçakta olay çıkardı. Çıtak kendisini uyaran hostese saldırıp, küfürler yağdırdı. Bununla da yetinmeyen Çıtak, polislere tehditler savurdu. Olay sonrası Dilan Çıtak ağlayarak video çekerek kendisini savundu. İşte Çıtak'ın ilginç savunması...
İbrahim Tatlıses ile kavga ederek ilişkisini babasıyla kese Dilan Çıtak; önceki gün, THY'nin Bodrum - İstanbul tarifeli seferini yapan uçağında hostesle kavga etti. Çıtak, bunun üzerine 'Kara Liste'ye alındı.
Uçak, iniş için alçaldığı sıralarda, Dilan Çıtak, miyavlamaya başlayan kedisini pusetten çıkarıp kucağına alınca hostesin uyarısıyla karşılaştı ve sonrasında olanlar oldu.
Polise olay sözler: "Seni yerler"
THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak’tan şikâyetçi oldu. Dilan Çıtak, uçaktan indikten sonra şikâyet işlemleri için kendisini havaalanındaki karakola davet eden polis memuruna hakaret ederek "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni burada yerler koçum. Bak seni yerler. Ne olacak, ne olacağını sanıyorsunuz? Ne olacağını sanıyorsun delikanlı" dedi.
Sosyal medyası kapanan Dilan Çıtak son paylaşımında ağlayarak kendini savundu. İbrahim Tatlıses'in kızı "Yaptığımdan asla utanmıyorum" dedi.