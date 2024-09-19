Dilan Çıtak uçakta olay çıkarıp hostese saldırmıştı! Savunması şoke etti

Polise olay sözler: "Seni yerler"

THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak’tan şikâyetçi oldu. Dilan Çıtak, uçaktan indikten sonra şikâyet işlemleri için kendisini havaalanındaki karakola davet eden polis memuruna hakaret ederek "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni burada yerler koçum. Bak seni yerler. Ne olacak, ne olacağını sanıyorsunuz? Ne olacağını sanıyorsun delikanlı" dedi.