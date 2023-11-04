Washington duyurdu: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, pazartesi günü Ankara'ya geliyor

İSRAİL'in Gazze'deki katliamları sürerken, ABD'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ankara'ya geliyor. Savaşın başlangıcından bu yana 3 kez İsrail'e giden Blinken'in 6 Kasım'da Ankara'ya geleceğini Washington duyurdu.

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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Ürdün ziyaretinin ardından Türkiye’yi ziyaret edeceği aktarıldı. İsrail ziyaretinde ABD’nin İsrail’e olan desteğini ifade eden Blinken’ın, rehinelerin serbest bırakılması, Gazze’ye insani yardımların sağlanması üzerinde durduğu kaydedildi.

Ürdün’e geçen Blinken’ın daha sonra Türkiye’yi ziyaret edeceği aktarılan açıklamada, Blinken’ın görüşmelerinde İsrail ve Gazze Şeridi’ndeki sivillerin korunmasının önemini ele alması, Gazze’deki sivillere insani yardımların sürdürülmesi, Filistin halkının Gazze dışına zorla gönderilmemesinin sağlanması konularını görüşmesi planlandığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanınıni şiddetin durdurulması ve sakinlik çağrısı da yapması beklenen Blinken, görüşmelerinde bölgesel gerilimleri azaltmaya yönelik acil mekanızmaları kurulmasını alacağı ve ABD’nin Orta Doğu’da kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için gerekli koşulları oluşturmak amacıyla birlikte çalışma tahhüdünde bulunduğu bildirildi.

Tokyo, Seul ve Yeni Delhi ziyaretleri

Blinken Orta Doğu turunun ardından Japonya, Güney Kore ve Hindistan’ı da ziyaret edecek. Blinken ve heyetinin, Tokyo, ziyaretinde Tokyo’da G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katılması, Japonya Başbakanı Kishida Fumio ve Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Blinken’ın görüşmelerinde Ukrayna’ya ekonomik yardımların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Blinken, Seul’de ise Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Dışişleri Bakanı Park Jin ve Ulusal Güvelik Danışmanı Cho Tae-yong ile bir araya gelecek. Blinken’ın görüşmelerinde Rusya-Ukrayna Savaşı, Rusya’nın Kuzey Kore işbirliği ile büyüyen askeri işbirliği ve Orta Doğu’daki istikrarsızlık gibi konuları ele alacak.

Son olarak ise Yeni Delhi’yi ziyaret edecek olan Blinken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile 2+2 Bakanlar Diyaloğu Toplantısı’na katılacak. Blinken heyeti ile birlikte Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile bir araya gelecek.