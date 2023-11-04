Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 kitap fuarı açıldı

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta kitapsever vatandaşların kitap fuarı özlemi sona erdi. Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğindeki Uluslararası EXPO 2023 kapsamında ‘100 yılın sayfalarını birlikte açıyoruz’ sloganıyla düzenlenen Kitap Fuarı düzenlenen törenle kapılarını kitapseverlere açtı.

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23 ülkenin katıldığı ve bahçecilik başta olmak üzere ülkelerin ve şehirlerin tanıtıldığı, kültür etkinliğine ev sahipliğini yapan EXPO 2023 alanı, bu sefer de ‘Şiirin, Şairin ve Edebiyatın Başkenti’ olarak adlandırılan Kahramanmaraş’ta 9 gün boyunca da kitaplara ev sahipliği yapacak.

Açılış töreninde konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Kahramanmaraş bir kültür kenti, Kahramanmaraş Cumhuriyet döneminde kültür alanında çok değerli yazarlarımızın fikir ve düşünce adamlarımızın yetiştiği bir memleket.

‘100. yılımızın sayfalarını birlikte açıyoruz’



Dolayısı ile bu kültür alanındaki güzelliklerin devamını sürekliliğini sağlamak bakımından böyle bir etkinliğe kapılarımızı açtık. 100’ün üzerinde bu etkinliğe yani kitap fuarımıza katıldılar, mottomuz da şu, ‘Türkiye 100 yılımızın sayfalarını birlikte açıyoruz’. 100’ün üzerinde yazarlarımız gelecekler burada söyleşileri yapacaklar, imza günleri tertipleyeceğiz ve onların da Kahramanmaraşlılar tarafından tanınması da birebir yakınlarında imza günlerine gelmelerini sağlayacağız.

Bu etkinlik önümüzdeki hafta Pazar gününün sonuna kadar yani 9 gün devam edecek. 6 Şubat‘ta çok büyük bir travma yaşayan Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin, depremden etkilenen kardeşlerimizin çocuklarıyla beraber bir rehabilitasyona ihtiyacı vardı.

Bu kitap fuarı ile beraber bir motivasyon sağlamak onlar ile edecek bir çalışma olarak düşündük. Hem okuyacaklar hem çocuklar okutacaklar ve o sıkıntılarına bir nebze olsun çare ya da çözüm üretmiş olacaklar. Böyle de bir faydası olacağının bilincindeyiz onun için düzenledik zaten” dedi. 9 gün sürecek kitap fuarı boyunca panel, söyleşi, şiir şölenleri ve çocuk atölyelerinden oluşan yüzlerce kültür etkinliği ile imza günleri yapılacak.