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Siroza yakalanan oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Siroza yakalanan oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Geçtiğimiz sene karaciğer yağlanması yüzünden 17 kilo veren Ufuk Özkan'ın, üçüncü derecede siroz olduğu ortaya çıkmıştı. Doktor kontrolleri ve tedavisi devam eden 48 yaşındaki oyuncu, merak edilen son durumuna dair bilgi verdi.

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'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle yıldızı parlayan Ufuk Özkan, geçtiğimiz temmuz ayında "siroza yakalandığı" haberiyle gündeme gelmişti. Acıbadem’deki bir hastanede teşhis konulan oyuncunun, organ nakli olmaması durumunda hayatını kaybedebileceği iddia edilmişti.

"Durumum gözlem altında"

Ünlü isim, "Bir süredir karaciğerimle ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Bu süreçlerin işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonra da Allah’ın izniyle böyle bir niyetim yok. En kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım" ifadelerini kullanmıştı.

"Organ nakline gerek yok"

Hemen tedavisine başlanan Özkan'ın organ nakli olması gerekmediği ve tedavi sürecinin olumlu şekilde ilerlediği açıklanmıştı. Hastaneden taburcu olan oyuncunun tedavisini üstlenen doktor, güzel haberi sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla vermişti.

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