Adıyaman'da çiftçiye 392 ton tohumluk dağıtıldı

Adıyaman’da çiftçilere 392 ton buğday, nohut ve mercimek tohumluğu dağıtıldı.

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Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak uygulanan ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ çerçevesinde buğday, nohut ve mercimek dağıtımı gerçekleştirildi. Proje ile toplamda 760 çiftçiye 392 ton tohumluk tedarik edildi.

Üreticilere tohumluk dağıtımı törenle yapıldı. Törene Vali Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ve çiftçiler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, “Bir tarım şehri olan Adıyaman da çeşitli nedenlerle kullanılmayan tarım arazilerinin ülke ekonomisine kazandırılması amacı ile Tarım ve Orman Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile birlikte bu alanların etkili ve doğru kullanılması için çok önemli çalışmalar yapılıyor.

2021 yılında hayata geçen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile kullanılmayan, boş, nadas alanlar öncelikli olmak üzere insan ve hayvan beslenmesi açısından önemli ve stratejik öneme sahip hububat, baklagil, yağlı tohumlu bitkilerde yıl boyu ürün arzında sorun yaşanmaması, bitkisel üretimin artırılması, tarımsal hasılayı artırmak suretiyle ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bu çerçevede çerçeve de tohum, fide, fidan dağıtımı, meyve bahçesi tesisi, aşılamayla çeşit değiştirme, ürün işleme, kurutma ve depolama tesisi kurulması planlanmıştır. Ayrıca işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanmak suretiyle tarımsal hasılanın arttırılması projenin amaçları arasında yer alıyor. Bu amaç doğrultusunda Bakanlığımızca tohumluk bedelinin yüzde 75’i karşılanmaktadır.

Dağıtacağımız 185 ton ekmeklik buğday, 127 ton nohut ve 80 ton kırmızı mercimek bu bereketli topraklarda üreticimizin yüzünü güldürecektir. Üreticilerimize ve üretime yönelik bu projeler 2024 yılında da artarak devam edecektir. Emegi geçen herkese teşekkür eder üreticilerimize bol bereketli kazançlar dilerim” dedi.

Vali Osman Varol ise konuşmasında, tarımsal faaliyeti desteklemek amacıyla bu tohumları dağıttıklarını belirterek, “Tarım çok stratejik bir sektördür. Özellikle dünyada nüfusun büyük çoğunluğunun tarımdan uzaklaşmasıyla bir farkındalık ortaya çıktı. Pandemi döneminde bu farkındalık daha da belirgin oldu. Anadolu insanı tarımsal üretimi çok iyi bilen insanlar. Fakat son zamanlarda kırsal kesimlerde nüfusun azalması, gençlerin göç etmesi sonucunda belirli oranda tarımsal üretimde düşme oldu. Ancak bu gerçekten bizim yaşayabileceğimiz büyük felaket olur. Tarımsal üretimin hızlı bir şekilde devam etmesi lazım. Bir çok şeyin telafisi var. Adıyaman tarımı çok kuvvetli olan bir şehir. Bunları kamusal yatırımlarla, sulama imkanlarını desteklediğimizde bu potansiyelimiz daha da ortaya çıkacaktır. Hem tarla, hem bahçe tarımında önemli bir ilerleme var. Üreticilerin üretime sahip çıkması lazım. Ne kadar destek sağlanırsa sağlansın, çiftçinin buna sahip çıkması lazım. Sizlerin sahiplenmesiyle badem üretiminde birinci, tohumculukta Türkiye’de söz sahibi, nar, fıstık üretiminde ciddi anlamda söz sahibi, bunu geliştirmek hepimizin boynunun borcudur. Yakın zamanda büyük afet yaşadık. Bu afetten kırsalda yaşayan vatandaşımız derinden etkilendi. Tarımsal faaliyetler zarar gördü, hayvancılık zarar gördü. Ayağa kalkmak zorundayız, yaraları sarmak zorundayız. Hep beraber bunu başaracağız” ifadelerini kullandı.