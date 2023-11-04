BIST 7.706
DOLAR 28,38
EURO 30,48
ALTIN 1.818,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da parkta oynayan çocukların üzerine ağaç devrildi!

İstanbul'da parkta oynayan çocukların üzerine ağaç devrildi!

İstanbul Avcılar'da parkta oynadıkları sırada üzerlerine ağaç devrilen 3 çocuk hafif yaralandı.

Abone ol

Üniversite Mahallesi Selvi Sokak'taki Şehit Komando Er Eyüp Nedim Evin Parkı'nın kenarında bunan bir ağaç, gövdesinden kırılıp oyun oynayan çocukların üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde 7, 9 ve 11 yaşlarında olan çocuklarda ufak sıyrıklar oluştuğu belirlendi.

Ağacın devrilen kısmı, Avcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkan Şoray ve Ediz Hun, İzmirlilerle festivalde buluştu
Türkan Şoray ve Ediz Hun, İzmirlilerle festivalde buluştu
9. Uluslararası Kemer Oryantiring Festivali tamamlandı!
9. Uluslararası Kemer Oryantiring Festivali tamamlandı!
İbrahim Erkal'ın adına yapılan büyük sahtekarlık ortaya çıktı
İbrahim Erkal'ın adına yapılan büyük sahtekarlık ortaya çıktı
Arda Güler Real Madrid''de kamp kadrosuna alındı!
Arda Güler Real Madrid''de kamp kadrosuna alındı!
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in güvenliği için tek yol Filistin devleti
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in güvenliği için tek yol Filistin devleti
Siroza yakalanan oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi
Siroza yakalanan oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi
Adıyaman'da çiftçiye 392 ton tohumluk dağıtıldı
Adıyaman'da çiftçiye 392 ton tohumluk dağıtıldı
Washington duyurdu: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, pazartesi günü Ankara'ya geliyor
Washington duyurdu: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, pazartesi günü Ankara'ya geliyor
Voleybol Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Galatasaray'ı 3-1 yendi
Voleybol Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Galatasaray'ı 3-1 yendi
Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 kitap fuarı açıldı
Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 kitap fuarı açıldı
Aydın'da otomobil uçuruma devrildi! 5 kişi yaralandı!
Aydın'da otomobil uçuruma devrildi! 5 kişi yaralandı!
Washington duyurdu: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, pazartesi günü Ankara'ya geliyor
Washington duyurdu: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, pazartesi günü Ankara'ya geliyor