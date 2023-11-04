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İbrahim Erkal'ın adına yapılan büyük sahtekarlık ortaya çıktı

İbrahim Erkal'ın adına yapılan büyük sahtekarlık ortaya çıktı

İbrahim Erkal'ın 6 yıl kullandığı öne sürülen ve oltu taşından yapılan bağlama, Antalya Ticaret Borsası'nın 12 yıldır düzenlediği Yöresel Ürünler Fuarı'nda satışa sunulmuştu. Ailesi, bağlamanın İbrahim Erkal'a ait olmadığını açıkladı.

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İbrahim Erkal'ın uzun yıllardır kullandığı ve oltu taşından yapıldığı iddia edilen bağlamasının 400 bin TL'ye satışa çıkarıldığı ve henüz alıcı bulmadığı konuşuluyordu. Bunun üzerine Erkal'ın ailesi ve sevenleri asılsız iddiaları kınayarak, açıklamada bulundu.

"Söylentiler gerçek değil"

İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, bugüne kadar böyle bir bağlamanın olmadığını ve söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Filiz Erkal, ayrıca İbrahim Erkal'ın anısına karşı büyük haksızlık yapıldığını ve iftiraya uğradıklarını belirtti.

"Adli makamlara başvuracağım"

Konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Filiz Erkal, yapılan dolandırıcılığın ardından adli makamlara gerekli başvuruyu yapacağını ve en sert şekilde eşi adına karşılık vereceklerini de ifade etti.

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