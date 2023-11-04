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Dilan Polat sorguda sürekli ağladı ve eşi Engin Polat'ı suçladı! Aylık kazançları ne kadar?

Dilan Polat sorguda sürekli ağladı ve eşi Engin Polat'ı suçladı! Aylık kazançları ne kadar?

Kara para aklama ve vergi kaçırma dahil ir dizi suçlamayla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat çifti 18 kişi ile birlikte Anadolu adliyesine sevk edildi. 6 saatlik ifade sırasında sürekli ağlayan Dilan polat'ın, 'şirket işlerini Engin ve muhasebeci takip ediyordu' dediği öğrenildi. Polat çifti aylık gelirlerini de 150-200 bin TL olarak açıkladı.

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Kara para aklama ve vergi kaçırma dahil ir dizi suçlamayla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, emniyetteki sorgularının ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Dilan Polat ve Engin Polat'ın emniyetteki sorgusu 6 saat sürerken, kendilerine tam 66 sayfa soru yöneltildi.

Dilan Polat'a 26 sayfa soru sorulurken, Engin Polat'a 46 sayfa soru yöneltildi. Dilan-Engin Polat çifti sorguda kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederken, sadece ticari faaliyet yaptıklarını ve vergilerini ödediklerini iddia ettiler. 

Aylık kazancımız 150-200 bin TL

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, Dilan-Engin Polat çiftinin sorguda kendilerine yöneltilen suçlamaları reddettiğini aktardı. Polat çifti sadece ticari faaliyet yaptıklarını ve vergilerini ödediklerini ifade ettiler. Polat çifti aylık gelirlerinin 150 ile 200 bin lira olarak beyan ettikleri öğrenildi.

Ağlayarak Engin Polat'ı suçladı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın ifade verme işlemleri 6 saat sürdü. Dilan Polat'ın sorgu sırasında ağladığı ve bütün şirket hareketlerinden eşi Engin Polat ile muhasebecilerin ilgilendiğini söylediği öğrenildi. Engin Polat'ın ise suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Engin Polat'ın annesi çok öfkeliydi

Polat ailesinin yakınları ve Engin Polat'ın annesi Şükran Polat hastaneye gelerek destek verdi. Kimileri ise gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Şükran Polat basın mensuplarına "Çok sinirliyim bunu söylemek istiyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

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