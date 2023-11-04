Türkiye genelindeki camilerde Gazze için dua edilecek!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın yatsı namazında ülke genelindeki camilerde Gazze için dua edileceğini bildirdi.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, yarın yatsı namazı sonrası tüm camilerde Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinliler için dua edileceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gazze için duaya duruyoruz. 5 Kasım Pazar yatsı namazında ülkemizin tüm camilerinde Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimiz için hep birlikte dualar edeceğiz. Biz de yapılacak olan dua programına Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde katılacağız. Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum."