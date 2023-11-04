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Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti

Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti

Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı 48 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

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Kaza, 15.15 sıralarında çevre yolu üzeri Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan R.K. idaresindeki 44 PH 798 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş K.’ya (48) çarptı.


Çarpmanın etkisiyle yola savrulan şahıs, ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Durmuş K., kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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