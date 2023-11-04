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Samsun'da aranan 36 kişi tabancayla yakalandı

Samsun'da aranan 36 kişi tabancayla yakalandı

Samsun'da aranan şahıslara yönelik düzenlenen uygulamalarda 36 kişi, 8 adet tabancayla yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polisler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik il geneli düzenledikleri uygulamada, uyuşturucu madde ticaretinden 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucudan 5 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucudan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 1 kişi ile kasten yaralamadan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunanların da aralarında bulunduğu toplam 36 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar ile birlikte 8 adet tabanca ele geçirildi.

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