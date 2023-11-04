BIST 7.706
DOLAR 28,38
EURO 30,48
ALTIN 1.818,47
HABER /  SPOR

Mersin'de Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali düzenlenecek

Mersin'de Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali düzenlenecek

Mersin'de, Akdeniz Belediyesince organize edilen Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali 11 Kasım'da başlayacak.

Abone ol

Belediyenin açıklamasına göre, Mersin Millet Bahçesi'nin sahil etabında ilk kez gerçekleştirilecek festival 2 gün sürecek. Su, plaj ve kara sporlarının yapılacağı festivalde, konser ile çeşitli etkinlikler de yer alacak.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, festival alanındaki hazırlıkları inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gültak, organizasyonda 13 branşta yarışmaların olacağını belirterek, "Festivalimize yurt içi ve dışından 500 sporcu katılacak. Mersin ve Akdeniz'in marka değerinin yükselmesini sağlayacak uluslararası festivali ilk kez gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na "hançer" cevabı! Hürüz, haklıyız, hakkın yanında duruyoruz
Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na "hançer" cevabı! Hürüz, haklıyız, hakkın yanında duruyoruz
Süper Lig'de Samsunspor, Hatayspor'u ağırlıyor!
Süper Lig'de Samsunspor, Hatayspor'u ağırlıyor!
Acun Ilıcalı, Yunanistan'dan kulüp satın alıyor iddiası
Acun Ilıcalı, Yunanistan'dan kulüp satın alıyor iddiası
Türkiye genelindeki camilerde Gazze için dua edilecek!
Türkiye genelindeki camilerde Gazze için dua edilecek!
Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti
Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti
Dilan Polat sorguda sürekli ağladı! Aylık kazançları ne kadar? Polat çifti tutuklamaya sevk edildi
Dilan Polat sorguda sürekli ağladı! Aylık kazançları ne kadar? Polat çifti tutuklamaya sevk edildi
O şehir kavruldu! Son 64 yılın en yüksek kasım değeri
O şehir kavruldu! Son 64 yılın en yüksek kasım değeri
Antalya’da kaçak sigara imalatına jandarma baskını gerçekleşti
Antalya’da kaçak sigara imalatına jandarma baskını gerçekleşti
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ittifaka kapıyı kapadı
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ittifaka kapıyı kapadı
Elektrik çarptı sandı korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı
Elektrik çarptı sandı korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı
İstanbul'da parkta oynayan çocukların üzerine ağaç devrildi!
İstanbul'da parkta oynayan çocukların üzerine ağaç devrildi!
Türkan Şoray ve Ediz Hun, İzmirlilerle festivalde buluştu
Türkan Şoray ve Ediz Hun, İzmirlilerle festivalde buluştu