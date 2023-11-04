Muğla ve Çanakkale'de orman yangını çıktı! Rüzgarla birlikte alevler yayıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi ile Muğla'nın Yatağan ilçesinde orman yangınları çıktı. Alevler rüzgarın etkisi ile büyüdü. Muğla'daki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, Çanakkale'deki yangın devam ediyor.

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Yangın, Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim yerlerine yakın noktada bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına 4 helikopter 3 uçak ile havadan, 17 arazöz, su tankeri ve söndürme ekipleriyle de karadan müdahale etti.

Bölgede etkili olan lodos sebebiyle de sık sık yön değiştiren alevler, ekipleri yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale yanıyor

Gelibolu ilçesinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Şiddetli fırtınanın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan ekipler yoğun bir şekilde müdahale ediyor.