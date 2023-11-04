BIST 7.706
DOLAR 28,38
EURO 30,48
ALTIN 1.818,47
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da fırtına ve dolu yağışı bekleniyor! AKOM'dan açıklama geldi

İstanbul'da fırtına ve dolu yağışı bekleniyor! AKOM'dan açıklama geldi

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının hızla düşmesinin beklendiğini duyururken fırtına ve yağış uyarısı da yaptı.

Abone ol

Lodosun etkili olduğu İstanbul'da akşam saatlerinde yağış ve fırtına bekleniyor. AKOM'dan yapılan açıklamada ani sıcaklık düşüşü nedeniyle gerçekleşebilecek dolu yağışına karşı uyarı da yer aldı.

AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına ve ilerleyen saatlerde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yağış ile birlikte hızla (6-10 derece) düşeceği beklenirken yağış anında şimşek, yıldırım ve lokal dolu hadiselerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlarımızın yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji'den sonra Avrupa'dan 'üst düzey' uyarı geldi! O şehirler dikkat! Dolu ve fırtına riski çok yüksek
Foto Galeri Meteoroloji'den sonra Avrupa'dan 'üst düzey' uyarı geldi! O şehirler dikkat! Dolu ve fırtına riski çok yüksek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
MSB kahreden haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu
MSB kahreden haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu
Avrupa’nın ilk şarj edilebilir hibrit aracı Sakarya’da üretildi!
Avrupa’nın ilk şarj edilebilir hibrit aracı Sakarya’da üretildi!
Samsun'da aranan 36 kişi tabancayla yakalandı
Samsun'da aranan 36 kişi tabancayla yakalandı
Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Balıkesir'de başladı
Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Balıkesir'de başladı
Silahlı alacak verecek kavgasında biri ağır 2 yaralı
Silahlı alacak verecek kavgasında biri ağır 2 yaralı
Edirne'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Edirne'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Mersin'de Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali düzenlenecek
Mersin'de Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali düzenlenecek
Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na "hançer" cevabı! Hürüz, haklıyız, hakkın yanında duruyoruz
Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na "hançer" cevabı! Hürüz, haklıyız, hakkın yanında duruyoruz
Süper Lig'de Samsunspor, Hatayspor'u ağırlıyor!
Süper Lig'de Samsunspor, Hatayspor'u ağırlıyor!
Acun Ilıcalı, Yunanistan'dan kulüp satın alıyor iddiası
Acun Ilıcalı, Yunanistan'dan kulüp satın alıyor iddiası
Türkiye genelindeki camilerde Gazze için dua edilecek!
Türkiye genelindeki camilerde Gazze için dua edilecek!
Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti
Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti