Meteoroloji'den sonra Avrupa'dan 'üst düzey' uyarı geldi! O şehirler dikkat! Dolu ve fırtına riski çok yüksek

Meteorolojiden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre Cumartesi akşam saatlerinde, kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trakya Kesimi (Edirne il geneli, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı) ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."