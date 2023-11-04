Meteoroloji'den sonra Avrupa'dan 'üst düzey' uyarı geldi! O şehirler dikkat! Dolu ve fırtına riski çok yüksek
Meteoroloji son hava durumu verilerini açıklarken, Avrupa Fırtına Tahmin Merkezi (ESTOFEX) endişe veren bir uyarıda bulundu. Hava Forum, o uyarıyı paylaşarak "Aksiyonlu bir 24 saat bizi bekliyor" ifadesini kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün (4 Kasım Cumartesi) için kritik uyarıda bulundu. Meteorolojinin sitesinde yayımlanan 4 Kasım haritasına göre Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale'ye 'tehlikeli' anlamına gelen turuncu kodlu uyarı verildi.
İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Manisa, İzmir ve Aydın'a ise 'sarı' kodlu uyarı verildi.
Meteorolojiden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre Cumartesi akşam saatlerinde, kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trakya Kesimi (Edirne il geneli, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı) ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
'Aksiyonlu bir 24 saat'
Hava Forum, X (twitter) hesabından, 'Aksiyonlu bir 24 saat' sözlerine yer verdiği bir paylaşım yaptı. Paylaşım şöyle: