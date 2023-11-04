Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmek

Ford Otosan Yeniköy Fabrikası'nın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye dair önemli mesajlar verdi ve "Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmek en önemli hedefimizdir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ford Otosan Yeniköy Fabrikası'nın Yeniden Tasarım Sonrası Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan şunları söyledi:

"Ekonomiyi asla geri plana atmadık"

Hızla gelişen elektrikli araç piyasasına sahip olma yolunda ilerliyoruz. Otomotiv sektöründeki yeni gelişmelere kendini adapte edemeyen firmaların bir süre sonra ayakta kalmakta zorlanacakları açıktır.

Küresel ekonomi son iki üç yıldır, son asrın en büyük krizleri ile mücadele ediyor. Olumsuzluklardan bizde etkilendik, etkileniyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu altında hedeflerimizden vazgeçmedik. Krizlerin ilk muhatapları arasında biz de yer alıyoruz. Krizlerde hep adaleti savunduk, barışı savunduk. Nerede olursa olsun akan kanı durdurmak için elimizdeki imkanları seferber ettik. Zalimin karşısında dimdik durmayı görev biliyoruz. Bundan sonra da onurlu duruşu devam ettireceğiz.

Ekonomiyi asla geri plana atmadık. Seçimler bir başka dönüm noktasını teşkil etmiştir. Milli irade şölenine çevirdiğimiz tarihi seçimler Türk demokrasisinin gücünü ortaya koymuştur.

"Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmek en önemli hedefimizdir"

Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmek en önemli hedefimizdir. Ekonomiye dair yol haritamızı kısa süre içerisinde milletimizle paylaştık. OVP'nin ardından 12. Kalkınma Programını kamuoyunun takdirine sunduk. Bu plan ve programları işbirliği içerisinde hayata geçireceğiz. Kalkınma planımızda yüzde 5 oranında istikrarlı bir büyüme hedefliyoruz. 2028 yılında 1,6 trilyon dolar kişi başı milli gelire ulaşmayı hedefliyoruz.

Turizm gelirlerinde de 100 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Cari işlemler açığını sıfıra yakın seviyeye düşürmüş olacağız. Bu süreçte doğrudan yatırımları ülkemize çekmek için hukuki süreçleri kolaylaştıracağız. Vergi kanunlarında adil bir sistem oluşturmaya yönelik düzenlemeler yapacağız. Bu hedeflerin hiçbiri afaki değildir.

"Erkenden görebiliyoruz"

Ayakta kalarak geride bıraktığınız her fırtına size eşsiz tecrübeler kazandırır. Küresel ve bölgesel her gelişmenin bize maliyetini ve fırsatları erkenden görebiliyoruz. Ona göre hazırlığımızı yapıyor ve sonuçları yönetebiliyoruz. Tasarımı ve yeni yatırımları ile açılışını yaptığımız fabrikanın ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.