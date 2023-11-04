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İsrail'den Türkiye açıklaması! Rahatsız oldular

İsrail'den Türkiye açıklaması! Rahatsız oldular

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisini Ankara'ya çağırmasıyla ilgili "Ankara'nın Hamas'ın yanında yer alma yolunda yeni bir adım attığını temsil ediyor" dedi.

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İsrail'in Filistin'deki katliam saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürerken, Türkiye'nin büyükelçi hamlesi sonrası İsrail'den skandal bir Türkiye açıklaması geldi.

'Türkiye, Hamas'ın yanında yer alma yolunda yeni bir adım attı'

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisini Ankara'ya çağırmasıyla ilgili "Türkiye'nin Büyükelçisini geri çağırması, Ankara'nın Hamas'ın yanında yer alma yolunda yeni bir adım attığını temsil ediyor" dedi.

Türkiye, Tel aviv büyükelçisini Ankara'ya çağırmıştı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrılmasının kararlaştırıldığını açıklamış ve "İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze'de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrılması kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer vermişti.

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