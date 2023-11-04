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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de

Rize'de kendisini karşılayan vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep beraber el ele vereceğiz. Atacağımız adımlarla Türkiye'yi farklı bir noktaya taşıyacağız" dedi.

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Rize’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, kentsel dönüşüm sonrası inşa edilen Rize'nin yeni ticaret merkezinin de açılışı gerçekleştirecek.

Tören öncesi memleketine gelen Erdoğan, halk tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan "Sevgili hemşehrililerim, ana baba ocağında uzun bir aradan sonra sizlerle bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyim" dedi.

"Hep beraber el ele vereceğiz, Türkiye'yi farklı bir noktaya taşıyacağız"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yapacağımız ve yapmakta olduğumuz çok şeyler var.

Hep beraber el ele vereceğiz. Atacağımız adımlarla Türkiye'yi farklı bir noktaya taşıyacağız. Yarın hem toplu açılışları gerçekleştireceğiz hem de kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde göreceğiz.

"Yerel seçimlerde de Rize'de ev ev dolaşarak ilçelerimizi de partimize kazandırmanızı istiyorum"

Yerel seçimlerde de Rize merkez olmak üzere ev ev dolaşarak ilçelerimizi de partimize kazandırmanızı istiyorum. Rize ve ilçelerinden çok güçlü bir ses çıkaralım istiyorum.

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