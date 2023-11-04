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Uğurcan Çakır: Fenerbahçe bizimle oynamamıştı

Uğurcan Çakır: Fenerbahçe bizimle oynamamıştı

Fnerbahçe sahasında Trabzonspor'u 3-2 yenerek hanesine 3 puanı yazdırdı. Uğurcan Çakır maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de 11. haftada Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Bordo-mavililer deplasmanda 3-2'lik galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'ye karşı aldıkları galibiyetin ardından konuştu.

"19'da 19 yaptı Fenerbahçe ama henüz bizle oynamamışlardı"

Maçı değerlendiren Uğurcan Çakır şöyle dedi:

''Fenerbahçe'ye net fırsat vermedik. Penaltıdan iki gol yedik. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Çok iyi mücadele ettik. 19'da 19 yaptı Fenerbahçe ama henüz bizle oynamamışlardı. Kazandığımız için mutluyuz.''
"Abdullah Hoca geldikten sonra iyi oynamaya başladık"

Başarılı eldiven sözlerini şunları söyledi:

''Abdullah Hoca 'Korkacak bir şey yok' dedi. Abdullah Hoca geldikten sonra iyi oynamaya başladık. Takım arkadaşlarımın ve hocalarımın ayaklarına, emeklerine sağlık.''

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