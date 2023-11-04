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İsmail Kartal: Beklemediğimiz anlarda şok goller yedik

İsmail Kartal: Beklemediğimiz anlarda şok goller yedik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Beklemediğimiz anlarda şok goller yedik. 10 kişi maçı bırakmadık. Yolumuza devam edeceğiz. " dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. 

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde: 

"Beklemediğimiz anlarda şok goller yedik"

"Maça iyi başladık, hemen oyunun başında baskılı oynadık. İlk yarı bir kere kalemize geldiler ve o top gol oldu. İlk yarı rakip ceza alnında 22 kez topla buluştuk. İkinci yarı beklemediğimiz şekilde üst üste 2 gol yedik ve bu bizi şok etti. Oyuna ağırlığımızı koyarak iki gol atabildik penaltıdan. Başka pozisyonlar da vardı ama olmadı. Rakip takım zaman zaman oyunu yavaşlattı. Geriden uzun toplarla pozisyon aradılar. Bunları biliyorduk, çalıştık. Beklemediğimiz anlarda şok goller yedik. 10 kişi maçı bırakmadık. Yolumuza devam edeceğiz. Bu maçtan bir ders çıkartıp önümüze bakacağız."

"Adana Demirspor maçı için erken"

"Adana Demirspor maçı için erken. Elimizdeki oyunculara bakacağız ve hazırlanacağız. Ondan önde Ludogorets maçı var. Sonrasında Adana Demirspor maçına da hep birlikte hazırlanacağız."

"Becao'nun durumu uzun sürecek"

"Djiku ve Fred, Adana Demirspor maçına dönebilir. Becao'nun durumu uzun sürecek."

“Yol kazası oldu diyelim”

“19 maçtır kazanan takım var. Lig uzun bir maraton bugün kendi taraftarlarımız önünde kaybetmek bizi üzdü. Bu kadar coşkulu ortamda kazansaydık bambaşka evreye geçecektik. O eksik bu eksik diye bakmadan her zamanki oyunumuzu oynadık. Oyun kontrolü bizdeydi. Eksiklere sığınmadık. Hiçbir zaman suçlu aramadık. Yol kazası gibi bir şey oldu diyelim”

“Vurulan her top gol oldu”

“Futbol şansı derler ya vurulan her top gol oldu. Biz bugün bunu yaşadık çevirmek için mücadele ettik. Rakip ceza sahasında gol aradık. 2 penaltıdan gol var. Birkaç tane daha gol olabilecek pozisyonlar vardı. Oyunumuzun kalitesi ligi domine edecek durumdadır. Bundan şüphe duymuyorum.”

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