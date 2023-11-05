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Kılıçdaroğlu iddiasına CHP'den yalanlama geldi

Kılıçdaroğlu iddiasına CHP'den yalanlama geldi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda gerçekleşen genel başkanlık yarışında Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı ve seçim 2. tura kaldı. Özel'e 2. turda sadece 2 tur yetecek olması Kılıçdaroğlu'nun görevden çekileceği iddialarına neden oldu. Ancak CHP'den yapılan açıklamada bu iddia yalanlandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda gerçekleşen genel başkanlık yarışında Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı ve seçim 2. tura kaldı. 20 oy geçersiz veya boş çıktı.

Bu durumda Özgür Özel kazanması için 2 oya daha ihtiyacı duyarken, tekrar genel başkan seçilmesi zora giren Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevden çekileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Chp'den yalanlama

Sosyal medyada CHP Genel Merkezi'ne bağlı CHP Doğrulama tarafından yapılan açıklamada bu iddialar yalanlandı. Açıklamada "38. Olağan kurultayımız bir demokrasi şöleni olarak devam etmektedir. Genel Başkanlık seçimi, 2. tura kalmıştır. Sosyal medyada "Kemal Kılıçdaroğlu çekildi" şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Seçim süreci devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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