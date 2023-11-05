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CHP kurultayında İstanbul delegelerine sahte mesaj atıldı! Özgür Çelik’ten açıklama

CHP kurultayında İstanbul delegelerine sahte mesaj atıldı! Özgür Çelik’ten açıklama

Ankara’da yapılan CHP‘nin 38. Olağan Kurultayı 2. tura kaldı. 2. tur seçimi öncesi değişimden yana olan İstanbul delegelerinin telefonlarına İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten sahte bir mesaj gitti.

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Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında yapılan CHP Büyük Kurultayı’na sahte mesaj damga vurdu. 2. tur seçimleri başlamadan önce değişimi destekleyen İstanbul delegelerine İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten mesaj gitti. Mesajda Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesi gerektiği yazıldı. Yazım hatalarının da olduğu mesajda “İstanbul delegeleri başta olmak üzere 81 kurultay delegeleri değişimden yana olsak da sonucun Genel Başkanı’mız Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana olmasını bu saatten sonra temenni ediyorum” denildi.

Özgür Çelik’ten yalanlama

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik söz konusu mesajı yalanlayarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Özgür Çelik paylaşımında ” Değişim irademizin sonuna kadar arkasındayız. Adıma atılan mesaj sahtedir. Genel Başkan adayımız Özgür Özel’in sonuna kadar arkasındayız.” dedi.

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