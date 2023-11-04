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Dusan Tadic: Bizler kurban değil, savaşçıyız

Dusan Tadic: Bizler kurban değil, savaşçıyız

Fenerbahçe'de Dusan Tadic, Trabzonspor'a 3-2 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 3-2 mağlup oldu.

Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası konuştu.

"Bizler kurban, savaşçıyız"

Maçı değerlendiren Tadic, "Sakatlıklar var ama bu bahane değil. Bizler kurban değiliz, savaşcıyız. Hiçbir şeyi bahane olarak sunmayız. Takım karakterini sahaya koydu. 3-3 yapabilirdik.'' ifadelerini kullandı.

Tadic son olarak, ''Taraftar desteğini gösterdi. Bizim için kötü bir darbe oldu ama ayağa kalkacağız." dedi.

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