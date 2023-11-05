Fenerbahçe üç sezondur liderliği Trabzonspor maçında kaybediyor

Fenerbahçe üç sezondur üst üste Süper Lig liderliğin Trabzonspor maçlarında kaybediyor. 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında liderliği Trabzonspor maçların kaybedip bir daha geri alamayan Fenerbahçe, sezon sonunda mutlu sonları da göremedi.

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Trabzonspor, Fenerbahçe'nin Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'ndeki toplam 19 maçlık galibiyet serisi ve 26 yıllık deplasman galibiyeti hasretine son verirken ilginç bir istatistiğe daha imza attı. Bordo Mavililer, üst üste üçüncü sezonda Fenerbahçe'yi koltuktan etti.

Trabzon'da liderliği bıraktı

Trabzonspor, 2020-21 sezonunun 8. haftasına lider kapatan Fenerbahçe'yi 3-1 yenip liderlikten ederek İstanbul'a uğurladı. Bordo Mavililer bu galibiyetle 21 puanla Süper Lig liderliğine yükselirken, Fenerbahçe 19 puanda kaldı. Fenerbahçe, kalan haftalarda bir daha liderliği ele geçiremezken, Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra şampiyon oldu.

Karadeniz'de yine çelme yedi

Geçen sezon da Fenerbahçe 14. haftayı, 29 puanla liderlik koltuğundaydı. Ancak Sarı Lacivertliler 15. haftada Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 kaybederek liderliği Galatasaray'a kaptırdı. Sarı Kırmızılılar 1 puan farkla öne geçti. Ve bir önceki sezonda olduğu gibi Fenerbahçe yine bir daha liderlik koltuğuna oturamadı. Sezon sonunda da mutlu sona ulaşan taraf Galatasaray oldu.

Bu kez koltuğunu Kadıköy'de aldı

Bu sezon da UEFA Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 19 maçı da kazanarak muazzam bir giriş yapan Fenerbahçe, 10. haftayı Galatasaray'ın 2 puan önünde lider kapattı. Fakat, Kanarya yine Trabzonspor'a ama bu kez Kadıköy'de 3-2 yenildi ve liderliği ezeli rakibini kaptırdı.