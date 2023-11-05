CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu! Kemal Kılıçdaroğlu devri 13 yıl sonra kapandı

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda CHP'nin Genel Başkanı 13 yıl sonra değişti. İlk tur oylamada yarışı kazanmayı sadece 2 oyla kaybeden Özgür Özel, ikinci tur oylama sonucunda genel başkan seçildi. İkinci tur oylamada Özgür Özel 812 oy alırken, 536 oy aldı. CHP'de 13 yıl süren Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi...

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AK Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında çıktığı 13 seçimde de yenilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki Genel Başkanlık yarısını da kaybetti. Parti içi seçimleri hep kazanan Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'e yenildi ve genel başkanlık koltuğunu kaybetti. İlk turda genel başkanlık yarışını sadece 2 oyla kaybeden Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı oldu.

Özel, ilk turda 2 oy eksik kalınca seçilemedi

CHP kurultayında ilk tur oylama sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu ve taraftarları büyük şok yaşadı. Kurultayı kazanacaklarına kesin gözüyle bakan Genel Merkezciler, sandıktan çıkan oylar karşısında adeta şoka uğradı. İlk tur oylamada, Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. Özgür Özel'in seçilebilmek için en az 684 oy alması gerekiyordu. Özel, ilk turda genel başkanlık koltuğuna oturmayı 2 oyla kaybetti.

İkinci tura kalınca 'çekiliyorum' dedi

İlk tur oylama sonuçlarına göre salt çoğunluk sağlanamadığı için genel başkanlık seçimi ikinci tura kaldı. Salondan Özgür Özel'in elini sıkarak ayrılan Kılıçdaroğlu, kurultayın yapıldığı salondaki odasında kurmaylarıyla toplandı. Kılıçdaroğlu, kurmaylarına yarıştan çekileceğini söyledi. Bu bilgi anında salona yayıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da çekilme tartışmasını doğruladı.

Sonucu beklemeden kurultayı terk etti

Çekilme kararını resmen açıklaması beklenirken Kılıçdaroğlu, kurmaylarının baskısıyla yarışa devam etme kararı aldı. Bunun üzerine ikinci tur oylamaya geçildi. İkinci tur oylama sürerken Kılıçdaroğlu, makam aracına binerek kurultay salonunu terk etti. Kılıçdaroğlu'nun bir daha salona dönmeyeceği açıklandı.

Delegelerle saf değiştirmeleri için pazarlık

Kurultayın ilk turda bitmesini bekleyen delegelerin bazılarının salondan hatta bazılarının Ankara'dan ayrıldıkları görüldü. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri, salondan ayrılan delegeleri geri getirmek için büyük mücadele verdi. Bu süreçte her iki taraf ta salt çoğunluğa ulaşmak için delegelerle gizli pazarlığa giriştikleri ve çok üst perdeden vaatler verdikleri konuşuldu.

13 yıl sonra genel başkan değişti

CHP kurultayında yapılan ikinci tur oylamada Özgür Özel 8112, Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı. Bu sonuçlarla CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Böylece CHP'nin genel başkanı 13 yıl sonra değişti.

Sonucu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel" diyerek duyurdu.

CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel kimdir?

Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün yapılan 38. Olağan Kurultay'da partinin 8. genel başkanı seçilmiş oldu.

Özel, 1974'de Manisa'da doğdu.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayan Özel, 1999'da serbest eczacılığa başladı.

Manisa Eczacı Odasında 2001-2007 yılları arasında bir dönem genel sekreterlik ve iki dönem oda başkanlığı görevlerinde bulunan Özel, 2007- 2011 yılları arasında Türk Eczacıları Birliğinde bir dönem saymanlık, iki dönem genel sekreterlik görevlerini yürüttü.

Özel, 24, 25, 26, 27 ve 28. dönemlerde Manisa Milletvekili seçildi.

25, 26 ve 27. dönemlerde CHP Grup Başkan Vekili olarak görev yapan Özel, 28. dönemde CHP Grup Başkanlığı'nı üstlendi.

Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babası.