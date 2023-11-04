CHP'de genel başkanlık seçimi 2. tura kaldı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık için yarıştı. Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy alırken, seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda da salt çoğunluk sağlanmazsa, seçimler üçüncü tura kalacak.

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için yarışan Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy alırken, salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura kaldı.

CHP DELEGELERİ SANDIK BAŞINDA

Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1366 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için sandık başına gitti. "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganıyla Ankara Spor Salonu'nda yapılan 38. Olağan Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışıyor. Eski milletvekili İlhan Cihaner ve eski PM üyesi Örsan Kunter Öymen ise son anda yarıştan çekildi. Saat 21.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi sona erdi. Ayrı bir salonda gerçekleştirilen oy verme işleminde kurultay delegeleri 23 sandıkta tercihini yaptı.

SEÇİM 2. TURA KALDI

Kongrede Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 delegenin oyunu aldı. Salt çoğunluk olmaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. İkinci tur oy kullanma işlemi saat 23:45'de başlayacak ve 01:00'de bitecek.