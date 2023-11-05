CHP genel başkanı 13 yıl sonra değişti Özgür Özel kimdir

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda ikinci turda 812 oy alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan seçildi. 13 yıldır bu görevi sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı. Yeni genel başkan Özel'in hayatı ve siyasilerle yaşadığı polemikler merak konusu oldu.

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CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel, 21 Eylül 1974’de Manisa’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İzmir’de tamamladı. Ardından kazandığı Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni 1997’de bitirdi.

Siyasete girene kadar serbest eczacılık yapan Özel, 2009'da yerel seçimlerde CHP’nin Manisa Belediye Başkan adayı oldu ancak seçimi kazanamadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2010'da genel başkanlığa seçilmesinden bir yıl sonra yapılan genel seçimde, Manisa Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Bu süreçte CHP içinde oluşturulan Cezaevleri İnceleme Komisyonu'nda görev aldı.

Özel, başta Adana Pozantı Cezaevi’ndeki çocuk istismarı iddiaları olmak üzere, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile birlikte cezaevlerindeki insan hakkı ihlallerini yerinde inceleyip raporlar hazırladı.

2015'te grup başkanvekili oldu

Bu çalışmalar, Özel’in siyasetteki yıldızının parlamasına yol açtı. Özel, çalışkanlığı ve etkili konuşmaları ile kamuoyunda daha fazla tanındı.

Özgür Özel, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimlerde yeniden CHP Manisa Milletvekili olarak Meclis'e girdi. 24 Haziran 2015’te CHP Grup Başkanvekili oldu.

Bu yıl 14 Mayıs'ta yapılan seçimlere kadar bu görevini sürdüren Özel, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmaması nedeniyle, CHP’nin ilk “genel başkan olmayan grup başkanı” oldu.

Hulusi Akar’la mahkemede biten tartışma

Özgür Özel, 13 Mayıs 2014’te Manisa Soma’daki maden kazasının yakın takipçisi oldu. Gerek Meclis’te, gerekse sahada yaptığı konuşmalarda, maden kazasındaki ihmalleri gündeme getirdi.

Özel, 2019'da bütçe görüşmelerinde, eski Genelkurmay Başkanı da olan dönemin Milli Savunma Hulusi Akar’a yönelik sözleri “mahkemelik” olmasına yol açtı.

Akar’ın, Ergenekon ve Balyoz davalarından tutuklanan askerlerle ilgili tutumunu eleştiren Özel, onun dava arkadaşlarını, “bir kez bile ziyaret etmediğini” belirtip, “ Senin silah arkadaşların sana haklarını helal etmeyerek öldüler, sen silah arkadaşlarının bedduasını alan bir adamsın” dedi.

Akar, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Özel hakkında 500 bin liralık dava açtı ve 15 bin lira tazminat kazandı. Ancak temyiz mahkemesi, tazminat kararını kaldırdı.

Bahçeli’nin de hedefi oldu

Özgür Özel, yaptığı açıklamalar nedeniyle zaman zaman MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de hedefi oldu.

Bahçeli, 2018 seçimleri öncesi “Seçim ordusu kuruyoruz” diyen Özel için “tipitip” benzetmesi yaptı ve “Eğer ordu kuruyoruz diye ortalığı velveleye vermeye kalkarlarsa bunların alayının alnını karışlamak bizim için farz olacaktır” dedi.

MHP lideri, seçim sonrası CHP’de başlayan “değişim” tartışması sonrası Özel’in Genel Kurul’da yaptığı bir konuşmayı eleştirirken ise “Bir kongre konuşması havasındaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sınıf arkadaşım (Kemal Kılıçdaroğlu) devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim” ifadelerini kullanmıştı.

Değişimin adayı

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olup CHP Meclis Grubu'na veda ederken ağlamıştı.

Özel, 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası, CHP'de parti içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı “değişimciler” kanadında yer aldı.

Özel'in genel başkan adaylığı da ilk kez bu dönemde gündeme geldi. İlk başta açıkça adaylığını ilan etmeyen ancak kendisine “sorumluluk düşerse de, sorumluluk almaktan kaçmayacağını” söyleyen Özel, Ekrem İmamoğlu’nun kararını netleştirmesini bekledi.

İmamoğlu’nun yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak istediğini açıklaması sonrası, genel başkan adaylığında karar kıldı.

İmamoğlu ve ekibi, Özel’e desteğini açıkladı. Özel, 15 Eylül’de genel başkan adaylığını ilan etti.

Türkiye’nin “ikinci yüzyılı”nda yapılan ilk kurultayda Özel, CHP Genel Başkanı seçildi.

Didem Özel ile evli olan Özel, bir çocuk babası. Özel, iyi düzeyde Almanca ve İngilizce biliyor.