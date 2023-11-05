BIST 7.706
DOLAR 28,38
EURO 30,48
ALTIN 1.818,47
HABER /  GÜNCEL

Saldırgan yakalandı, gözleri ele verdi

Saldırgan yakalandı, gözleri ele verdi

Polis ekipleri inceledikleri güvenlik kameralarında şüphelinin göz kayması rahatsızlığı bulunduğunu ve olay günü aynı giyindiği tişörtün üzerinde olduğu görüldü.

Abone ol

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, arkadaşıyla oturan Trabzonspor formalı 9 yaşındaki Yusuf Emir B., sokak arasında bisikletiyle ilerleyen Veysel İlhan’ın önce hakaretlerine, ardından biber gazlı saldırısına uğradı.

Acı içinde kalan Yusuf Emir B., nefes almaya çalışırken, saldırgan ise bisikletiyle olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından fenalaşan ve tansiyonu 18’e çıkan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. 9 yaşındaki çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken saldırgan Veysel İlhan ise Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Veysel İlhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli şahıs, hakkında 6 farklı olaydan ayrı ayrı olarak tutuklama kararı verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
8 ildeki terörist mağara ve sığınakları imha edildi!
8 ildeki terörist mağara ve sığınakları imha edildi!
Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Sevim Alan Engin Polat'ı ifşa etti paylaşımı gündem oldu
Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Sevim Alan Engin Polat'ı ifşa etti paylaşımı gündem oldu
Barış Yarkadaş'ın 'Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım' sözleri yeniden gündem oldu
Barış Yarkadaş'ın 'Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım' sözleri yeniden gündem oldu
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Türkiye programı netleşti işte masada konuşulacaklar
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Türkiye programı netleşti işte masada konuşulacaklar
CHP genel başkanı 13 yıl sonra değişti Özgür Özel kimdir
CHP genel başkanı 13 yıl sonra değişti Özgür Özel kimdir
Eski İsrail Başbakanı Bennett: Dünya kamuoyu artık bizimle değil
Eski İsrail Başbakanı Bennett: Dünya kamuoyu artık bizimle değil
Suriye'deki ABD üslerine saldırılar düzenlendi
Suriye'deki ABD üslerine saldırılar düzenlendi
El-Kassam Tugayları: Gazze'nin Han Yunus bölgesinde iki İsrail aracı imha edildi
El-Kassam Tugayları: Gazze'nin Han Yunus bölgesinde iki İsrail aracı imha edildi
Kemal Kılıçdaroğlu, salondan kaçtı Özgür Özel'i sosyal medyadan tebrik etti!
Kemal Kılıçdaroğlu, salondan kaçtı Özgür Özel'i sosyal medyadan tebrik etti!
CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'den kurultay zaferi sonrası ilk mesaj
CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'den kurultay zaferi sonrası ilk mesaj
CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu! Kemal Kılıçdaroğlu devri 13 yıl sonra kapandı
CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu! Kemal Kılıçdaroğlu devri 13 yıl sonra kapandı
Fenerbahçe üç sezondur liderliği Trabzonspor maçında kaybediyor
Fenerbahçe üç sezondur liderliği Trabzonspor maçında kaybediyor