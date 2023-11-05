8 ildeki terörist mağara ve sığınakları imha edildi!

Terör örgütüne yeni bir darbe daha vuruldu. 8 ilde 21 adet mağara ve sığınak imha edildi.

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Bölücü terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonları devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu kapsamda son gelişmeyi duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya "Bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen “Kahramanlar” operasyonunda 8 ilde 12 adet mağara ve sığınak imha edildi" açıklamasını yaptı.