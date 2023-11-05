BIST 7.706
DOLAR 28,38
EURO 30,48
ALTIN 1.818,47
HABER /  GÜNCEL

Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Sevim Alan Engin Polat'ı ifşa etti paylaşımı gündem oldu

Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Sevim Alan Engin Polat'ı ifşa etti paylaşımı gündem oldu

Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Mahkeme salonunda "Oğluma kim bakacak" diyerek ağlayan Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Sevim Alan, sosyal medyadan "dayadınız ilacı kadına bitirdiniz hayatını" diye paylaşımda bulundu.

Abone ol

Dilan Polat ve eşi Engin Polat "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından açılan soruşturmada gözaltına alındı.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 16'sı ise tutuklandı. Tutuklanma kararı verilen Dilan Polat’ın mahkemede, “Oğlum sana kim bakacak” diye bağırdığı duyuldu.

Günlerdir gündemde olan Polat ailesine dair Dilan Polat'ın yakın arkadaşı ise karar sonrası arkadaşının mesajlarını ifşa etti.

İlaç verdi iddiası

Dilan Polat'ın kendisine yazdığı mesajları paylaşan Sevim Alan Engin Polat'ı suçladı. Sevim Alan yaptığı paylaşımlarda Engin Polat’a tepki göstererek yakın çevresinin Dilan Polat’a ilaç verdiğini iddia etti.

"Allah kahretsin öyle kocayı"

Dilan Polat'ın mesajlarda çocuklarına üzüldüğü dikkat çekerken Sevim Alan ise Engin Polat'ı suçlayarak "Senin çocuklarının çocukluğunu o etrafından sana ilaç dayayan namussuzlar aldı. Şoktayım aklım almıyor. Allah kahretsin öyle kocayı, babayı, dayıyı, avukatı zıkkım yiyin" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Barış Yarkadaş'ın 'Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım' sözleri yeniden gündem oldu
Barış Yarkadaş'ın 'Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım' sözleri yeniden gündem oldu
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Türkiye programı netleşti işte masada konuşulacaklar
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Türkiye programı netleşti işte masada konuşulacaklar
CHP genel başkanı 13 yıl sonra değişti Özgür Özel kimdir
CHP genel başkanı 13 yıl sonra değişti Özgür Özel kimdir
Eski İsrail Başbakanı Bennett: Dünya kamuoyu artık bizimle değil
Eski İsrail Başbakanı Bennett: Dünya kamuoyu artık bizimle değil
Suriye'deki ABD üslerine saldırılar düzenlendi
Suriye'deki ABD üslerine saldırılar düzenlendi
El-Kassam Tugayları: Gazze'nin Han Yunus bölgesinde iki İsrail aracı imha edildi
El-Kassam Tugayları: Gazze'nin Han Yunus bölgesinde iki İsrail aracı imha edildi
Kemal Kılıçdaroğlu, salondan kaçtı Özgür Özel'i sosyal medyadan tebrik etti!
Kemal Kılıçdaroğlu, salondan kaçtı Özgür Özel'i sosyal medyadan tebrik etti!
CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'den kurultay zaferi sonrası ilk mesaj
CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'den kurultay zaferi sonrası ilk mesaj
CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu! Kemal Kılıçdaroğlu devri 13 yıl sonra kapandı
CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu! Kemal Kılıçdaroğlu devri 13 yıl sonra kapandı
Fenerbahçe üç sezondur liderliği Trabzonspor maçında kaybediyor
Fenerbahçe üç sezondur liderliği Trabzonspor maçında kaybediyor
Kılıçdaroğlu iddiasına CHP'den yalanlama geldi
Kılıçdaroğlu iddiasına CHP'den yalanlama geldi
CHP kurultayında İstanbul delegelerine sahte mesaj atıldı! Özgür Çelik’ten açıklama
CHP kurultayında İstanbul delegelerine sahte mesaj atıldı! Özgür Çelik’ten açıklama