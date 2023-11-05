Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Sevim Alan Engin Polat'ı ifşa etti paylaşımı gündem oldu

Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Mahkeme salonunda "Oğluma kim bakacak" diyerek ağlayan Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Sevim Alan, sosyal medyadan "dayadınız ilacı kadına bitirdiniz hayatını" diye paylaşımda bulundu.

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Dilan Polat ve eşi Engin Polat "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından açılan soruşturmada gözaltına alındı.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 16'sı ise tutuklandı. Tutuklanma kararı verilen Dilan Polat’ın mahkemede, “Oğlum sana kim bakacak” diye bağırdığı duyuldu.

Günlerdir gündemde olan Polat ailesine dair Dilan Polat'ın yakın arkadaşı ise karar sonrası arkadaşının mesajlarını ifşa etti.

İlaç verdi iddiası

Dilan Polat'ın kendisine yazdığı mesajları paylaşan Sevim Alan Engin Polat'ı suçladı. Sevim Alan yaptığı paylaşımlarda Engin Polat’a tepki göstererek yakın çevresinin Dilan Polat’a ilaç verdiğini iddia etti.

"Allah kahretsin öyle kocayı"

Dilan Polat'ın mesajlarda çocuklarına üzüldüğü dikkat çekerken Sevim Alan ise Engin Polat'ı suçlayarak "Senin çocuklarının çocukluğunu o etrafından sana ilaç dayayan namussuzlar aldı. Şoktayım aklım almıyor. Allah kahretsin öyle kocayı, babayı, dayıyı, avukatı zıkkım yiyin" dedi.