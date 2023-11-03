Kış aylarının koruyucu kalkanı “kış çayı” satılmaya başladı

Kış mevsiminin kendini iyice hissettirdiği şu günlerde aktarlar, soğuk algınlığına kalkan olacak kış çayı karışımları hazırlamaya başladı.

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Ağrı’da, havaların iyice soğumasıyla birlikte her yıl aktarlar tarafından özel olarak hazırlanmaya başlayan kış çayı karışımları, aktarlardaki yerini aldı.

Soğuklardan etkilenmemek ve uzun geçen kış aylarında hasta olmamak için yaptıkları özel kış çayı karışımının vücut direncini arttırarak hastalıklara karşı kalkan görevi gördüğünü belirten aktarlar, kış çayının soğuk algınlığı dışında solunum yolu hastalıklarına da iyi geldiğini vurguladı.