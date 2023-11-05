BIST 7.706
DOLAR 28,38
EURO 30,48
ALTIN 1.818,47
HABER /  GÜNCEL

İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı

İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı

Heyecanla beklenen İstanbul Maratonu bugün başlıyor. 45. kez gerçekleşecek maraton için İstanbul'un her iki yakasında da birçok yol trafiğe kapatıldı. Maratonun bitimine dek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya tüneli ve maraton güzergahındaki yollar trafiğe kapalı kalacak. 

Abone ol

Bu yıl 45. kez gerçekleştirilen İstanbul Maratonu için hazırlıklar sabah erken saatlerde başladı. Maraton nedeniyle İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli ve bazı yollar trafiğe bir süre kapalı olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Altunizade katılımında başlayacak maraton kapsamında parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği durduruldu.

Anadolu yakasında başlayıp Avrupa yakasında Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek maraton güzergahındaki yollar kapalı olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de maraton kapsamında trafiğe kapalı noktalardan biri. Yolların trafiğe kapalı olması nedeniyle il dışından gelenler, otobüslerle maraton noktasına yakın yerlere bırakıldı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Ford fabrikasının açılışı gerçekleşti
Ford fabrikasının açılışı gerçekleşti
İstanbul'da hava düzeldi, teleferik hattı yeniden açıldı
İstanbul'da hava düzeldi, teleferik hattı yeniden açıldı
Saldırgan yakalandı, gözleri ele verdi
Saldırgan yakalandı, gözleri ele verdi
8 ildeki terörist mağara ve sığınakları imha edildi!
8 ildeki terörist mağara ve sığınakları imha edildi!
Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Sevim Alan Engin Polat'ı ifşa etti paylaşımı gündem oldu
Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Sevim Alan Engin Polat'ı ifşa etti paylaşımı gündem oldu
Barış Yarkadaş'ın 'Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım' sözleri yeniden gündem oldu
Barış Yarkadaş'ın 'Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım' sözleri yeniden gündem oldu
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Türkiye programı netleşti işte masada konuşulacaklar
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Türkiye programı netleşti işte masada konuşulacaklar
CHP genel başkanı 13 yıl sonra değişti Özgür Özel kimdir
CHP genel başkanı 13 yıl sonra değişti Özgür Özel kimdir
Eski İsrail Başbakanı Bennett: Dünya kamuoyu artık bizimle değil
Eski İsrail Başbakanı Bennett: Dünya kamuoyu artık bizimle değil
Suriye'deki ABD üslerine saldırılar düzenlendi
Suriye'deki ABD üslerine saldırılar düzenlendi
El-Kassam Tugayları: Gazze'nin Han Yunus bölgesinde iki İsrail aracı imha edildi
El-Kassam Tugayları: Gazze'nin Han Yunus bölgesinde iki İsrail aracı imha edildi
Kemal Kılıçdaroğlu, salondan kaçtı Özgür Özel'i sosyal medyadan tebrik etti!
Kemal Kılıçdaroğlu, salondan kaçtı Özgür Özel'i sosyal medyadan tebrik etti!