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Depremde zarar gören yetiştiriciye büyükbaş desteği

Depremde zarar gören yetiştiriciye büyükbaş desteği

Hayvan Bilgi Sistemi'ne kayıtlı büyükbaş hayvanları depremlerde telef olan çiftçilere 130 büyükbaş hayvanın dağıtımı dolayısıyla Hayvan Borsası'nda tören düzenlendi.

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Programa katılan eski Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, çiftçilere büyükbaş hayvanların teslimini yaptıklarını söyledi.

Kirişci, şunları kaydetti:

"Bugün 40 çiftçimize 130 büyükbaş hayvanı teslim edeceğiz. Bu kardeşlerimize bu hayvanlardan bol ve bereketli kazançlar elde etmelerini Rabb'imden niyaz ediyorum. İlimizde meydana gelen deprem sebebiyle 446 yetiştiricimize daha önceden 15 bin 161 küçükbaş hayvanı dağıttık. Şimdi 594 yetiştiricimizin bin 767 büyükbaş hayvanının dağıtımını gerçekleştireceğiz ve bu hayvanların tamamı Bakanlığımızın TİGEM adındaki işletmelerinde yetiştirilen hayvanlar. 21 yetiştiricimizin 515 kanatlı hayvanı ve 163 yetiştiricimizin de 5 bin 648 arı kovanı telef olmuştu. Bunlarla ilgili de karşılanma süreci tamamlanmış olacak. Sadece Kahramanmaraş'ta birebir karşılanması konusunda büyükbaş, küçükbaş, kanatlı, arılı kovan ve su ürünlerinin toplamı 286 milyon liranın üzerinde bir bedeldir. Asli olan üretmeye devam etmektir."

Protokol konuşmalarının ardından yetiştiricilere büyükbaş hayvanları teslim edildi

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