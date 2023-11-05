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Erzurum’da havaalanı yolunda feci kaza, araç ters döndü

Erzurum’da havaalanı yolunda feci kaza, araç ters döndü

Erzurum’da meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, ters dönen aracından yaralı olarak kurtuldu.

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Erzurum’da trafik yoğunluğunun en fazla olduğu Havaalanı Yolu-Terminal Caddesi’nde bir araç, kaza sonrası takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 unsurları ve polis yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. 61 DL 022 plakalı araç sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yol ortasında ters dönen araç daha sonra kurtarıcı ile götürüldü.

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