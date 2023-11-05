Antalya'da takla atan araç kağıt gibi ezildi, 2 yaralı var

Antalya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil orta refüje çarptıktan sonra adeta kağıt gibi ezildi. Kazada sürücü ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Kepez ilçesi Altınova bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan T. idaresindeki 07 ABL 953 plakalı otomobil kontrolden çıkıp kavşak üzerinde bulunan orta refüje çıkarak durabildi. Kazada otomobil adeta kağıt gibi ezilerek hurdaya çıktı. Sürücü Oğuzhan T. ağır olmak üzere Emre Ş. yolcu yaralandı.



Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak, araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.