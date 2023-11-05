BIST 7.706
DOLAR 28,38
EURO 30,48
ALTIN 1.818,47
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

"Dans Adrenalin" programının dünya prömiyeri AKM'de yapıldı!

"Dans Adrenalin" programının dünya prömiyeri AKM'de yapıldı!

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) Modern Dans Topluluğu MDTistanbul'un yeni programı "Dans Adrenalin" ilk kez Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde sahnelendi.

Abone ol

MDTistanbul'un 2023-2024 sanat sezonuna başladığı dans gösterisi, sürdürülebilirlik ve ileri dönüşüm ilkelerine dikkati çekerken, seyirciye yeni koreografilerle farklı bir deneyim yaşatmayı hedefleniyor.

"Dans Adrenalin" programında, Koreli koreograf Dong Kyu Kim'in yeni parçası "Seni Görüyorum", Alper Marangoz'un yeni çalışması "Bahar" ve "Koz", Ferhat Güneş'in "Reside / Düşler 3 Kere Görülmeli" ile İhsan Rüstem'in "Anikka" adlı çalışması yer alıyor.

Işık tasarımını Taner Aydın'ın, kostüm ve dekor tasarımını Olcay Engin Kaymaz'ın üstlendiği program, 15-24 Kasım ve 2 Aralık'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde, 28 Kasım ve 12 Aralık'ta AKM Tiyatro Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Meteoroloji'den yurtta hava durumu değerlendirmesi, yağışlar başlıyor
Meteoroloji'den yurtta hava durumu değerlendirmesi, yağışlar başlıyor
Erzurum’da havaalanı yolunda feci kaza, araç ters döndü
Erzurum’da havaalanı yolunda feci kaza, araç ters döndü
TÜRKŞEKER 115 işçi alımı yapacak: İşte başvuru şartları
TÜRKŞEKER 115 işçi alımı yapacak: İşte başvuru şartları
Hırsız gözünü bile kırpmadan yardım kumbarasını çaldı
Hırsız gözünü bile kırpmadan yardım kumbarasını çaldı
Gaziantep'te 14 kilo metamfetamin ele geçirildi!
Gaziantep'te 14 kilo metamfetamin ele geçirildi!
Lösemiden kaçılmaz ancak doğru tedaviyle kurtulunur!
Lösemiden kaçılmaz ancak doğru tedaviyle kurtulunur!
Depremde zarar gören yetiştiriciye büyükbaş desteği
Depremde zarar gören yetiştiriciye büyükbaş desteği
İstanbul'da bugün maraton günü! 45. İstanbul Maratonu başladı
İstanbul'da bugün maraton günü! 45. İstanbul Maratonu başladı
Gaziantep FK, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
Gaziantep FK, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
Kış aylarının koruyucu kalkanı “kış çayı” satılmaya başladı
Kış aylarının koruyucu kalkanı “kış çayı” satılmaya başladı
Aydın'da sele kapılan 2 kişi öldü
Aydın'da sele kapılan 2 kişi öldü
İHH İncirlik Üssü yolunda! Konya'da miting yaptılar
İHH İncirlik Üssü yolunda! Konya'da miting yaptılar