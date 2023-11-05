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Meteoroloji'den yurtta hava durumu değerlendirmesi, yağışlar başlıyor

Meteoroloji'den yurtta hava durumu değerlendirmesi, yağışlar başlıyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; Güney Ege ile Bartın, Zonguldak, Bolu, Düzce, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un güney ve doğusunun ile Adana'nın doğusu ve Osmaniye'nin batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 24
İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Samsun: Parçalı bulutlu 24
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 26
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 16
Diyarbakır: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli 22

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