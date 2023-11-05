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Alzheimer hastası yaşlı adam 4 gün sonra dağda bulundu

Alzheimer hastası yaşlı adam 4 gün sonra dağda bulundu

Denizli’nin Güney ilçesinde 2 gün önce öğle saatlerinde kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 81 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam, arama kurtarma ekipleri tarafından dağlık alanda bulundu.

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Edinilen bilgiye göre; Güney ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi’nde yaşayan Alzheimer hastası Memiş Yarmaz (81), 2 gün önce öğle saatlerinde kendisinden haber alınamadı. Uzun süre kendisine ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. 2 gündür aranan yaşlı adam, mahallenin kırsal kesiminde bulundu. Sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Yarmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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