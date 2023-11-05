BIST 7.706
DOLAR 28,38
EURO 30,48
ALTIN 1.818,47
HABER /  GÜNCEL

Tanju Özcan'dan Özgür Özel'e tebrik! 'Boşuna 203 kilometre yürümemişim'

Tanju Özcan'dan Özgür Özel'e tebrik! 'Boşuna 203 kilometre yürümemişim'

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Özcan'ın mesajında "Boşuna 203 kilometre yürümemişim" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in genel başkanlık için yarıştığı kurultayda seçimi kazanan Özgür Özel oldu.

CHP'nin 8. Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik eden isimlerden biri de CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu.

"Boşuna 203 kilometre yürümemişim

Sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Özcan, "CHP Genel Başkanlığı’na seçilen Sayın Özgür Özel'i kutluyorum. Boşuna 203 kilometre yürümemişim. Değişim Türkiye için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, partisinin Düzce İl Kongresi çıkışında bir seçmenin Özcan'a haklarının geri verilip verilmeyeceği sorusuna, "Tanju benim arkadaşım, kardeşim. Parti Meclisi verecek kararı. 5 Kasım'da seçilecek Meclis karar verecek. Bana kalsa ben Tanju'yu evimde yatırırım, Tanju bizim kardeşimiz ama Parti Meclisinin vereceği bir karara genel başkanın bir şey söylemesi doğru değil" yanıtını vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da takla atan araç kağıt gibi ezildi, 2 yaralı var
Antalya'da takla atan araç kağıt gibi ezildi, 2 yaralı var
Muğla Bodrum'da 84 düzensiz göçmen gece saatlerinde yakalandı
Muğla Bodrum'da 84 düzensiz göçmen gece saatlerinde yakalandı
Yılın ilk karı düştü, Palandöken'de Ejder Tepesi beyaza büründü
Yılın ilk karı düştü, Palandöken'de Ejder Tepesi beyaza büründü
İstanbul’da eski eş dehşeti, çocuğunu kaçırmaya çalıştı
İstanbul’da eski eş dehşeti, çocuğunu kaçırmaya çalıştı
Alzheimer hastası yaşlı adam 4 gün sonra dağda bulundu
Alzheimer hastası yaşlı adam 4 gün sonra dağda bulundu
Yılın okçusu ödülüne Türkiye'den 3 aday!
Yılın okçusu ödülüne Türkiye'den 3 aday!
"Dans Adrenalin" programının dünya prömiyeri AKM'de yapıldı!
"Dans Adrenalin" programının dünya prömiyeri AKM'de yapıldı!
Meteoroloji'den yurtta hava durumu değerlendirmesi, yağışlar başlıyor
Meteoroloji'den yurtta hava durumu değerlendirmesi, yağışlar başlıyor
Erzurum’da havaalanı yolunda feci kaza, araç ters döndü
Erzurum’da havaalanı yolunda feci kaza, araç ters döndü
TÜRKŞEKER 115 işçi alımı yapacak: İşte başvuru şartları
TÜRKŞEKER 115 işçi alımı yapacak: İşte başvuru şartları
Hırsız gözünü bile kırpmadan yardım kumbarasını çaldı
Hırsız gözünü bile kırpmadan yardım kumbarasını çaldı
Gaziantep'te 14 kilo metamfetamin ele geçirildi!
Gaziantep'te 14 kilo metamfetamin ele geçirildi!