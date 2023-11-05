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Ekrem İmamoğlu'ndan seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'yla ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'yla ilgili açıklama

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu. Başkanlık yarışında Özel'e destek çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu için "Ben kendisini dün akşam da aradım, yüz yüze sohbetimiz de oldu. Bugün de Divan görevim bitince kendisini arayıp helallik isteyeceğim" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 45. İstanbul Maratonu başladı.

Maratona katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'de Özgür Özel'in yeni genel başkanın seçildiği kurultay hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:
"Yine karşılıklı sevgi saygı çerçevesinde mesaj dolu bir gündü. Bugün devam ediyor. Ben 100. yıldaki maratonu ıskalayamazdım. Düğün anı gibi bir şey. 100. yılın önemli bir anı İstanbul için. Sabah erkenden İstanbul'a geldim ve şimdi Ankara'ya döneceğim. Uyuyamadım. Bir gün daha uyuyamayacağım. Anıtkabir'i ziyaret edeceğiz. 4-5 Kasım benim için önemli tarihi anlardan biri oldu. Ben kendisini dün akşam da aradım, yüz yüze sohbetimiz de oldu. Bugün de Divan görevim bitince kendisini arayıp helallik isteyeceğim. Partimizin büyüğüdür. "

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