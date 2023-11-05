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Bursa'da sanatseverler ‘Çeşm-i Cihan Ebru Sergisi’nde buluştu

Bursa'da sanatseverler ‘Çeşm-i Cihan Ebru Sergisi’nde buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Ebru Sanatçısı Yakup Cihan’ın 44 eserinden oluşan ‘Çeşm-i Cihan Ebru Sergisi’, Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde ziyarete açıldı.

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Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Ebru Sanatçısı Yakup Cihan tarafından hazırlanan ‘Çeşm-i Cihan Ebru Sergisi’, Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde ziyarete açıldı. Aynı zamanda öğretmen olan Yakup Cihan tarafından ebru sanatının geleneksel battal, çiçekli, akkase ve kaplan gözü teknikleriyle hazırlanan toplam 46 eser, sanatçının kendi ortaya çıkardığı çeşmi cihan tekniğiyle ziyaretçilere sunuldu.

Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız ve çok sayıda sanatsever ile öğrencinin katıldığı serginin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, ebru sanatının Türk-İslam medeniyetinin en güzel süsleme sanatlarından biri olduğunu söyledi. Suyla sanatın birleştiği özel bir sanat olduğunu belirten Yıldız, “Ebru sanatı bakanlara bir ahengi göstermektedir. Bu ahengi kendi yaşamımıza da yansıtmamız gerekir.

Yakup Cihan yaptığı çalışmalarla ve ortaya çıkardığı eserlerle gençlere rol model oluyor. Kendisini çalışmaların dolayı tebrik ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür güzel çalışmalara her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Sergimiz hayırlı olsun” dedi.

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