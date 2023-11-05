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Erdoğan'dan CHP Kurultayı'na tebrik mesajı

Erdoğan'dan CHP Kurultayı'na tebrik mesajı

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nda bin 366 delege genel başkanlık seçimi için sandık başına gitti. İlk turda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçim ikinci tura kaldı. Gece saatlerinde sonuçlanan başkanlık yarışını 812 oyla Özgür Özel kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na tebrik mesajı gönderdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) genel başkan seçimi yapılan 38. Olağan Kurultayı ikinci tura kalarak sabaha karşı sona erdi. İkinci turda Kılıçdaroğlu 536 oy alarak 13 yıllık genel başkanlığa veda ederken, CHP'nin 8. Genel Başkanı 812 oyla Özgür Özel oldu.

Seçim ikinci tura kalmadan önce adayların konuşmalarını tamamlamalarının ardından, kurultaya gönderilen mesajlar okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da CHP Kurultayı'na bir tebrik mesajı gönderdiği Divan Başkanlığı tarafından açıklandı.

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