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Hakkari'de yağışlar arttı, yaylalar mantarla doldu

Hakkari'de yağışlar arttı, yaylalar mantarla doldu

Hakkari'nin Derecik ilçesinde bu yıl yağışların erken başlamasıyla yaylalarda mantar çıktı. Irak'ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde, ormanlık alanda mantarı gören hayrete döndü.

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Bölgede manzara tamamen yeşile bürünürken, birçok noktada ise mantar çıkmaya başladı. Uzmanlar, zehirli mantarların olabileceğini ve bunlara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Yöre sakinlerinden Mehmet Yılmaz ise ilk defa böyle bir manzarayla karşılaştığını belirterek, "Büyüklerimize sorduğumuzda daha önce kasım ayında hiç böyle yeşillik görmemişler. Mantarların ortaya çıkmasıyla çok şaşırdık. Mantar zehirlenme vakalarını sık sık haberlerde görüyoruz. Bu nedenle biz de zehirli olabilir diye bu mantarları toplamıyoruz" dedi.

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