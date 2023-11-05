Filistin Kızılayı: Yardım yüklü 30 kamyon daha geldi

İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırıları devam ederken, bölgeye insani yardım dolu araçların girişi sürüyor. Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, 30 kamyonun daha teslim alındığı bildirildi.

Abone ol

İsrail’in Filistinli sivillere yönelik katliamı sürerken, Filistin Kızılayı, dün yaptığı açıklamada insani yardım yüklü 30 kamyonun daha teslim alındığını duyurdu. Gazze Şeridi’ne ulaşan insani yardım dolu kamyon sayısı 451’e çıktı.

Açıklamada, “Filistin Kızılay ekipleri Refah sınır kapısından yardım yüklü 30 kamyonu teslim aldı. 3 kamyon Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne, 19 kamyon UNRWA'ya teslim edilirken, Mısır Kızılay'ına ait 8 kamyon da Filistin Kızılay'ına teslim edildi” denildi.

Filistin Kızılayı, 21 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne ulaşan kamyonların sayısının 451 olduğunu belirterek, “4 kamyonda tıbbi malzeme ve ilaç, geri kalan kamyonlarda ise gıda, su ve yardım malzemeleri bulunmaktadır. Toplamda 21 Ekim 2023'ten bugüne kadar gelen kamyon sayısı 451'dir ve bu da günde 30 kamyona denk gelmektedir. Ancak İsrail makamları şu ana kadar yakıt girişine izin vermemiştir” ifadeleri kullanıldı.