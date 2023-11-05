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ABD'de İsrail'i eleştiren çok sayıda editör ve yazar işten çıkarıldı iş teklifleri de geri çekildi

ABD'de İsrail'i eleştiren çok sayıda editör ve yazar işten çıkarıldı iş teklifleri de geri çekildi

ABD Chicago Üniversitesi Hukuk Profesörü Genevieve Lakier, İsrail karşıtı görüşleri nedeniyle son dönemde birçok yazar ve editörün işten çıkarılmasına ilişkin, "Uzun zamandır ifade özgürlüğünün bu kadar baskı altında olduğunu hissetmiyorduk." dedi.

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Politico'nun haberine göre, son dönemde ABD'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusunda İsrail karşıtı fikir beyan eden birçok editör ve yazar işten çıkarıldı.

Ayrıca İsrail'in Gazze'de "soykırım" işlediği yönünde görüş bildiren birçok üniversite öğrencisine yapılan iş teklifleri de geri çekildi.

260 vaka

ABD merkezli "Palestine Legal" isimli insan hakları savunucularından oluşan grup, bugüne kadar İsrail karşıtı görüşleri nedeniyle işten kovulan 260 vaka ile ilgilendi.

Grupta yer alan Lakier, çalışmalarında "ABD'de ifade özgürlüğünün değişen anlamı" başlığına odaklandı.

Lakier, Politico'ya verdiği röportajda son dönemdeki gelişmelerin kendisini "endişelendirdiğini" dile getirdi.

Hukukçu Lakier, 7 Ekim'den bu yana işten çıkarılanların sayısının arttığını, bu durumun kendisini şaşırttığını belirterek, "Bu, İsrail-Gazze savaşı konusundaki tartışmaların kutuplaşmasının ve hassas olmasının bir sonucu gibi geliyor." değerlendirmesini yaptı.

"Uzun zamandır ifade özgürlüğünün bu kadar baskı altında olduğunu hissetmiyorduk"

Son dönemde yaşananları, ifade özgürlüğünün bastırılması anlamına gelen "Yeni McCarthycilik" olarak nitelendiren Lakier, "Uzun zamandır ifade özgürlüğünün bu kadar baskı altında olduğunu hissetmiyorduk." dedi.

Birçok kişinin işten kovulma nedeni olarak "nefret söyleminin" gerekçe gösterildiğine işaret eden Lakier, "Ancak çoğunun işten kovulmasına neden olan mektuplarda, ateşkes çağrısı vardı. Diğer taraftan da İsrail eleştiriliyor ve bir soykırıma tanık olduğumuz dile getiriliyordu." diye konuştu.

Lakier, ABD'de ifade özgürlüğünü koruma altına alan Anayasa'nın 1. Ek Maddesinin zaman zaman istisnaları olabileceğine işaret ederek, ancak İsrail ve Gazze konusunun bu istisnalara uymadığını söyledi.

İfade özgürlüğünün geleceği konusunda endişelerinin ne olduğunun sorulması üzerine Lakier, "Gerçekten endişeliyim, geleceğin getirecekleri konusunda korkuyorum. 11 Eylül'ün ardından ülkemizin sadece savaşa değil bir baskı sürecine girdiğini de biliyoruz ve bu baskının altyapısı bugün hala devam ediyor." görüşünü paylaştı.

Lakier, üniversitelerin de uzun zamandır İsrail karşıtı kampanyalar konusunda baskı altında tutulduğunu belirterek, bu konuda bir adım atılıp atılmayacağını bilemediğini kaydetti.

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